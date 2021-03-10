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لافروف يتوجه إلى بعد انتهاء زيارته للإمارات

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لافروف يتوجه إلى السعودية بعد انتهاء زيارته للإمارات لافروف يتوجه إلى بعد انتهاء زيارته للإمارات

مصراوي Masrawy

12:50 م الأربعاء 10 مارس 2021

موسكو - أ ش أ

يواصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف جولته الخليجية، التي كانت دولة الإمارات العربية المتحدة أول محطة فيها أمس الثلاثاء، حيث من المقرر أن يصل اليوم الأربعاء إلى المملكة العربية قبل أن يتوجه إلى قطر.

ومن المقرر، بحسب وكالة أنباء " تاس" الروسية، أن يلتقي لافروف في السعودية بولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية فيصل بن فرحان، وسيبحث وزير الخارجية الروسي مع المسؤولين السعوديين الأمن في المنطقة والتعاون الاقتصادي، وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد ألتقى في الرياض أمس المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرينتيف، حيث استعرضا الأوضاع المستجدة على الساحة السورية.

يُذكر أن وزير الخارجية الروسي التقى أمس الثلاثاء بولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان ووزير الخارجية الإماراتي عبد بن زايد آل نهيان،كما التقى لافروف في أبو ظبي مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ،وبحث معه مكافحة وسبل التغلب على الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي يمر بها لبنان، والقضايا الإقليمية وفي مقدمتها الملف السوري وسبل تسويته على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وكذلك جرى بحث عودة اللاجئين السوريين من لبنان إلى بلدهم.

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مصراوي Masrawy

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