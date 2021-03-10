★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

بعيدًا عن قلب القاهرة بـ60 كيلو، قاربت مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، على الانتهاء وقبل الافتتاح الرسمي لها خلال النصف الثاني من 2021، بعد ما يقرب من 4 سنوات عمل في المرحلة الأولى من المشروع.

داخل العاصمة الإدارية الجديدة يتم تنفيذ عدد من مشروعات العمرانية والتنموية والخدمية عملاقة في مختلف المجالات تنفذتها أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة.

وفي هذا التقرير، نستعرض حجم الإنجاز الذي وصلت له مشروعات العاصمة الإدارية، والتي جاءت على النحو التالي:

- يتم تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، لتكون إحدى مدن الجيل الرابع، حيث تتخطى تكلفة المشروع 800 مليار جنيه، ومن المقرر أن تقدم المدينة خدمات حكومية إلكترونية، كما أن جميع شوارعها مُغطاه بشبكة كاميرات مراقبة، وممظومة جديدة لجمع وفصل وإعادة تدوير القمامة، ومنظومة مرور عالمية، بجانب شبكة معلومات عالمية تغطى المدينة بالكامل.

- تم الانتهاء من تنفيذ 60 طابقا بالبرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى أفريقيا بارتفاع نحو 400 متر وما يقرب من 87 طابقا، بمنطقة الأعمال المركزية، والتي تضم 20 برجاً باستخدامات متنوعة، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار.

- وصلت نسبة تنفيذ الأعمال بأحد القطاعات الـ3 بمشروع الحدائق المركزية لـ33%، والتي تعد أكبر حديقة مركزية في الشرق الأوسط، وثاني أكبر حديقة على مستوى العالم، ويبلغ طولها أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان، وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية.

- وصلت نسبة الإنجاز في الحي السكني الثالث لـ91%، حيث تم الانتهاء من التشطيبات المعمارية والأعمال الكهروميكانيكية لمباني المجاورتين الأولى والثامنة، وجارٍ الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع العام.

- وتم توصيل خطوط المياه الرئيسية لمنطقة الوزارات،ة، والانتهاء من شبكة الصرف الصحي وصرف المطر، كما تم الانتهاء من شبكات الكهرباء مع ربط جميع المباني بالموزعات، وتم إطلاق التيار التجريبي بالموزعات.

- ومن ضمن أبرز المشروعات في العاصمة الإدارية هو "القطار الكهربائي" الذي سيربط بين مدينتي السلام والعاشر من رمضان مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمسار يصل طوله إلى 101 كم، مقسمة على 4 مراحل، بإجمالي 16 محطة، ووصلت نسبة تنفيذ لـ79%.

- كما تم الاقتراب من الانتهاء من تنفيذ الحي الحكومي بالكامل والذي يضم 10 مجمعات وزارية، بإجمالي 34 مبنى وزاريا، لاستيعاب نحو 51.5 ألف موظف، بجانب مبنى رئاسة مجلس الوزراء، ومبنى مجلس النواب، على مساحة إجمالية تبلغ 430 فدانا.

- وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد قال إن افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة هو إعلان للجمهورية الجديدة، وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم بداية من أغسطس المقبل بدء التشغيل التجريبي للمباني الحكومية من خلال عدد من الموظفين سيتم نقلهم تباعاً للتأكد من توافر الاحتياجات المختلفة بكل المباني.

ويمكن مشاهدة الفيديو التالي للمشروعات التي يتم تنفيذها في العاصمة الإدارية: