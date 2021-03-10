أخبار عاجلة

"الأرصاد" ينبِّه 5 مناطق: رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية -
"الشراري" قمة الوفاء.. تبرع بكليته لزوجته بعد اكتشاف أنها تعيش بواحدة فقط -
نائبان بائتلاف الكرامة التونسي يعتديان على موظفين بمطار قرطاج -
"كورونا" يصيب أكثر من 40 ألف أمريكي و6 آلاف فرنسي خلال 24 ساعة -
القحطاني: كل دواء عشبي أعتبره سامًّا.. وأي لقاح تُدخله "الصحة" آخذه وأنا مغمض -
"بيونغ يانغ" تحذِّر "واشنطن": إذا أردتم السلام فيجب أن تتجنبوا إثارة الضجة -
الداودي يفتتح أعمال تطوير ميدان الساعة بقنا (صور) -
فوضى وعنف في مطار قرطاج بتونس بسبب شجار بين نواب ائتلاف الكرامة وقوات الأمن -
"بيونغ يانغ" تحذِّر "واشنطن": إذا أردتم السلام فيجب أن تتجنبوا إثارة الضجة -
"شرطة الشمالية" تطيح بمقيمَيْن لتباهيهما بعرض أموال مجهولة المصدر بمواقع التواصل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الزكاة والدخل": مبادرة الإعفاء متفاوتة النسب ولا تشمل التهرب الضريبي

Print
"الزكاة والدخل": مبادرة الإعفاء متفاوتة النسب ولا تشمل التهرب الضريبي "الزكاة والدخل": مبادرة الإعفاء متفاوتة النسب ولا تشمل التهرب الضريبي
لدعم القطاع الخاص لمواجهة أعباء .. خلال لقاء نظّمته غرفة الشرقية

أكد وكيل محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل للعمليات حمود بن عبدالله الحربي، أن الهيئة تتبنى مبادرة الإعفاء من بعض الغرامات على التأخير أو عدم السداد لدعم القطاع الخاص لمواجهة أعباء فيروس كورونا؛ بشروط معينة، وبنسبة متفاوتة، لا تشمل التهرب الضريبي حتى أي ظرف.

وقال خلال اللقاء الذي نظمته غرفة الشرقية عبر الاتصال المرئي الأربعاء 10/ 3/ 2021 وإدارة عضو اللجنة التجارية بالغرفة محمد بن عبدالعزيز الأنصاري: إن مبادرة الإعفاء من الغرامات المرتبطة بالإقرارات واجبة التقديم والسداد للهيئة، تم إطلاقها ضمن إطار حزمة مبادرات لتحفيز الاقتصاد أطلقتها الرشيدة في مارس 2020 لدعم القطاع الخاص وتمكينه من تجاوز الآثار المالية والاقتصادية الناتجة عن انتشار جائحة كورونا، وقد تم تمديد المبادرة مطلع العام الجاري إلى نهاية يونيو المقبل.

وأبان الحربي أن الهيئة من خلال هذه المبادرة تعفي المكلف من دفع غرامات التأخر في السداد أو في تقديم الإقرارات الضريبية؛ وذلك عن الفترات الضريبية المرتبطة بإقرارات واجبة التقديم أو السداد للهيئة قبل تاريخ 21/ 1/ 2021 بشرط سداد أصل الضريبة المستحقة واجبة الأداء للهيئة بموجب تلك الإقرارات.

وأضاف أن هذا الإعفاء سوف يتم تطبيقه وفق نِسَب تناقصية محددة ترتبط بالفترات التي يتم خلالها سداد أصل الضريبة المستحقة للهيئة خلال فترة سريان المبادرة، ففي حال تم سداد أصل دين الضريبة المستحقة خلال الفترة من 1/يناير إلى 31/ مارس/ 2021؛ تكون نسبة الإعفاء من الغرامات بنسبة 100%؛ بينما يتم بنسبة 75% إذا تم سداد أصل دين الضريبة المستحقة خلال الفترة من 1/ أبريل إلى 31/ مايو/ 2021؛ في حين أن نسبة الإعفاء الغرامات المشمولة في المبادرة تكون عند 50% إذا تم سداد أصل دين الضريبة خلال الفترة من 1- 30/ يونيو/ 2021.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تشمل بعض الغرامات، ولا تشمل البعض الآخر، فأما الغرامات المشمولة بالمبادرة فهي غرامات التأخر في تقديم الإقرارات الضريبية أو السداد وتشمل جميع أنواع الضرائب (القيمة المضافة، السلع الانتقائية، الدخل، الاستقطاع)؛ بينما غرامات تعديل الإقرارات وتصحيحها فهي محددة فقط بضريبة القيمة المضافة.

وأما الغرامات غير المشمولة بالمبادرة فهي غرامات "التهرب الضريبي، والضبط الميداني من قبيل عدم إصدار فاتورة ضريبية أو التأخر في التسجيل، وأي غرامات تم سدادها قبل صدور قرار التمديد وهو 21/ يناير/ 2021".

وقال إن شرط الإعفاء من الغرامات وفق النسب المذكورة يتمثل في سداد أصل دين الضريبة المستحق عن الفترات المشمولة في المبادرة قبل نهاية مدة سريان المبادرة (30/ يونيو/ 2021).

الهيئة العامة للزكاة والدخل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الرئاسة اللبنانية تنفي تمسك عون بالثلث المعطل في الحكومة

الرئاسة اللبنانية تنفي تمسك عون بالثلث المعطل في الحكومة

شركة روسية تطور لقاحا جديدا ضد فيروس كورونا المستجد

شركة روسية تطور لقاحا جديدا ضد فيروس كورونا المستجد

​وزيرة الصناعة تكشف خطة الحكومة لمواجهة البطالة وتوفير فرص عمل

​وزيرة الصناعة تكشف خطة الحكومة لمواجهة البطالة وتوفير فرص عمل

البيت الأبيض: سنرحب بمساعدة ترامب في الترويج للقاح فيروس كورونا

البيت الأبيض: سنرحب بمساعدة ترامب في الترويج للقاح فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية