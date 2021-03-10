الإمارات: انتشار كورونا في العالم يتطلب وجود كوادر طبية مؤهلة

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مصراوي Masrawy

أبوظبي أ ش أ

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن ما يشهده العالم في ظل تداعيات جائحة فيروس "كوفيد – 19" ما هو إلا تأكيد لأهمية وجود كوادر مؤهلة في كافة المجالات التخصصية والإدارية في القطاع الصحي .

وقال وزير الخارجية الإماراتي - خلال ترؤسه اجتماع مجلس التعليم والموارد البشرية عبر الفيديو كونفرنس، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية - "إن القطاع الصحي في دولة الإمارات أثبت قدرته على مواجهة الجائحة، مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية الذين يعملون ضمن خط الدفاع الأول، ومقدرا تفانيهم في خدمة الوطن .

كما أشار إلى أهمية تفعيل دور المعهد الوطني للتخصصات الصحية "البورد الإماراتي" وفق أعلى المعايير والمؤهلات العلمية بما يعزز تنافسية الإمارات لتكون نموذجا عالميا رائدا في القطاع الصحي .

واستعرض المجلس مستجدات تفعيل دور المعهد الوطني للتخصصات الصحية "البورد الإماراتي" بحضور ممثلي الجهات الصحية في الدولة.

ويهدف المعهد الوطني للتخصصات الصحية إلى تعزيز القطاع الصحي من خلال رفع المستوى العلمي والمهني للأطباء والمهن الصحية وتخطيط وتطوير المؤهلات التخصصية بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والمنظمات الطبية داخل وخارج الدولة استنادا على احتياجات الرعاية الصحية بالدولة.