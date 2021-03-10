"الأمن السيبراني" يصدر تحذيرًا عالي الخطورة بخصوص تحديثات مايكروسوفت

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المركز قدّم توصيته.. وقال: يمكن للمهاجم تنفيذ برمجيات خبيثة عن بُعد

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيرًا أمنيًّا عالي الخطورة بخصوص عدة تحديثات أصدرتها شركة مايكروسوفت؛ لمعالجة عدد من الثغرات في عدد من منتجاتها.

وذكر المركز أن مستوى الخطورة للتحذير عالٍ، وأنه يستهدف كل القطاعات، ويمكن للمهاجم استغلال الثغرات لتنفيذ برمجيات خبيثة عن بُعد، والكشف والإفصاح غير المصرح به للمعلومات، ورفع الصلاحيات لزيادة قدرته على التعديل في النظام، وتنفيذ هجمة انتحال الشخصية (Spoofing).

وأوصى المركز بتحديث المنتجات المتأثرة؛ حيث أصدرت مايكروسوفت توضيحًا لهذه التحديثات من خلال الرابط التالي:

https://msrc.microsoft.com/update-guide/releaseNote/2021-Mar