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تخريج الدورة الثامنة للتأهيل العسكري للأطباء بكلية الأمير سلطان العسكرية

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خلال حفل أقيم برعاية رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن "الرويلي"

تخريج الدورة الثامنة للتأهيل العسكري للأطباء بكلية الأمير سلطان العسكرية

احتفت كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران اليوم، بتخريج دورة التأهيل العسكري للأطباء الثامنة، برعاية رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي؛ حيث كان في استقباله مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية الدكتور أحمد بن محمد العامري وقائد المنطقة الشرقية وعدد من كبار الضباط بوزارة الدفاع.

وأوضح عميد الكلية الدكتور عيدان بن موسى الزهراني أن الدورة تأتي ضمن الاستراتيجية العامة لتطوير القوات المسلحة والخدمات الصحية التي تنتهجها القيادة لدعم مسيرة العلم والبناء.

وأضاف أن الخريجين جميعهم منضمون لبرامج الزمالات الطبية التابعة للهيئة للتخصصات الصحية، وتم تأهيلهم عسكريًّا وعلميًّا ليلتحقوا بزملائهم في مختلف القطاعات العسكرية خدمةً لدينهم ووطنهم الغالي.

وشهد الاحتفال عرضًا مرئيًّا عن دورة التأهيل العسكري للأطباء، بعد ذلك توالت فقرات الحفل بكلمة للخريجين، ثم أداء القسم، فإعلان النتائج؛ فيما كرم رئيس هيئة الأركان العامة المتفوقين وقلدهم الرتب.

بدوره، نوّه مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، بالدعم الذي تلقاه الخدمات الطبية للقوات المسلحة وكافة مرافقها من القيادة، ضمن الاستراتيجية العامة لتطوير وزارة الدفاع والخدمة الصحية المقدمة لدعم مسيرة العلم والبناء ومشاركة أبناء هذا البلد المعطاء إنجازاتهم ليكونوا نواة لبناء الوطن.

تخريج الدورة الثامنة للتأهيل العسكري للأطباء بكلية الأمير سلطان العسكرية

تخريج الدورة الثامنة للتأهيل العسكري للأطباء بكلية الأمير سلطان العسكرية

تخريج الدورة الثامنة للتأهيل العسكري للأطباء بكلية الأمير سلطان العسكرية

تخريج الدورة الثامنة للتأهيل العسكري للأطباء بكلية الأمير سلطان العسكرية

تخريج الدورة الثامنة للتأهيل العسكري للأطباء بكلية الأمير سلطان العسكرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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