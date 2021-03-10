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نجاح استئصال ورم بوزن ٥٠٠ جرام من رقبة ثلاثيني بمكة

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نجاح استئصال ورم بوزن ٥٠٠ جرام من رقبة ثلاثيني بمكة نجاح استئصال ورم بوزن ٥٠٠ جرام من رقبة ثلاثيني بمكة
كان يؤثر على شكل المريض وأسلوب حياته لمدة عامين كاملين

نجاح استئصال ورم بوزن ٥٠٠ جرام من رقبة ثلاثيني بمكة

نجح فريق طبي جراحي في مستشفى الملك فيصل بمكة عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، في إنهاء معاناة مريض ثلاثيني مصاب بورم كبير يبلغ حجمه ٥٠٠ جرام.

واستقبل المستشفى المريض الذي يعاني من ورم في الجانب الأيمن من الرقبة لمدة سنتين، وكان الورم يؤثر على شكل المريض وأسلوب حياته، ويعيقه وظيفيًّا أثناء ارتداء الملابس.

وقرر الفريق الطبي إجراء العملية من خلال فريق متخصص من عدة أقسام، وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد.

جدير بالذكر أن مستشفى الملك فيصل بمكة يتميز بمثل هذا النوع من العمليات؛ نظير ما يمتلكه من كفاءات ذات تأهيل عالٍ.

فريق طبي مستشفى الملك فيصل بمكة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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