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وزارة العدل تتيح للأفراد الإفراغ العقاري الإلكتروني عن طريق الوكلاء

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يأتي ذلك ضمن سعيها لخدمة أكبر شريحة ممكنة من المواطنين

وزارة العدل تتيح للأفراد الإفراغ العقاري الإلكتروني عن طريق الوكلاء

أطلقت وزارة العدل، خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني عن طريق الوكلاء للأفراد، ضمن سعيها لخدمة أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، وتفعيل البيع والشراء للعقارات في عملية إلكترونية بالكامل؛ للتيسير على المستفيدين وتوفير الوقت والجهد عليهم.

وأوضحت الوزارة، أنه يمكن من خلال الخدمة إفراغُ العقار إلكترونيًّا بواسطة وكيل عن فرد؛ حيث يستطيع الفرد توكيل شخص عن طريق نظام الوكالات بالإفراغ بيعًا وشراء إلكترونيًّا؛ لتمكينه من التصرف بالعقار في نظام الإفراغ الإلكتروني.

وأكدت "العدل"، أن الإفراغ العقاري الإلكتروني عبر بوابة ناجز Najiz.sa، يتيح للبائع والمشتري إكمال إجراءات الإفراغ على مدار الساعة، والاتفاق على تفاصيل المبايعة بشكل آلي، دون الحاجة للاعتماد من كتّاب العدل أو الموثّقين.

وتوسعت وزارة العدل في خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، بإتاحة الخدمة عبر بنوك إضافية، لتشمل المتعاملين مع مصرفي الإنماء والراجحي، بجانب البنك الأهلي التجاري؛ وذلك بالتعاون مع البنك المركزي السعودي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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