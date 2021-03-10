بالصور.. فِرَق سعودية تعثر على "دينار هارون" عمره 1200 سنة وقيمته ألف ريال

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عثرت بعثة قسم السياحة والآثار بجامعة حائل، المخصصة لأعمال التنقيبات الأثرية، في مدينة فيد الأثرية، على دينار عباسي من الذهب مؤرخ بالعام 180هـ، يعود إلى عصر الخليفة العباسي هارون الرشيد؛ أي أن عمره يزيد على 1200 عام، ويزن الدينار حوالى أربعة جرامات، ويُسَعّر حاليًا بما يقارب 1000 ريال سعودي.

وقد نشر حساب جامعة حائل على منصة تويتر، تأكيد الدكتور محمد الشهري عميد كلية الآداب والفنون، خلال زيارته التفقدية لأعمال التنقيبات التي تُجريها الجامعة في منطقة التنانير المعروفة في المخطط الشبكي بالمنطقة C، أنه تم العثور على الدينار العباسي وكُتب على وجه الدينار في الوسط بالخط الكوفي البسيط البارز عبارة "لا إله إلا الله وحده لا شريك له"، في هيئة ثلاثة صفوف متتالية، وعلى الإطار الخارجي لوجه الدينار كُتبت الآية القرآنية {هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله}.

كما نوّه "الشهري" بمشاركة فريق من كلية السياحة والآثار في جامعة الملك سعود في أعمال التنقيبات هذا العام، وتم تخصيص منطقة خارج السور أيضًا لأعمال حفرية فريق جامعة الملك سعود هذا العام، الذي يُجري حاليًا الأعمال التنقيبية في الموقع.

من جهته أوضح الدكتور عبدالله العمران رئيس قسم السياحة والآثار بجامعة حائل، أن بعثة الجامعة بدأت هذا العام موسمها الثامن، وتضم عددًا من طلاب الآثار والأساتذة المختصين في آثار العصر الإسلامي وكذلك ما قبل الإسلام

وحول أهمية الدينار، أكد الدكتور محمد الحاج أستاذ الآثار بالقسم، أن هذا الدينار يعود إلى العصر العباسي المبكر أو ما يُعرف بالعصر العباسي الأول؛ وتحديدًا إلى عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد أهم خلفاء الدولة العباسية الذي حكم خلال الفترة الواقعة بين 170هـ إلى 193هـ.