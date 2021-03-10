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موسكو - أ ش أ

هددت هيئة الرقابة الفيدرالية الروسية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "روس كوم نادزور" منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" بالحجب إذا لم تبدأ في الامتثال لمتطلبات القوانين الروسية.

وذكر بيان للهيئة الروسية اليوم الأربعاء، "أنه حال استمرت خدمة الإنترنت "تويتر" في تجاهل متطلبات القانون، فستستمر إجراءات التأثير عليها وفقًا للوائح حتى الحظر، حتى تتم إزالة المحتوى الذي يشجع القاصرين على الانتحار والمواد الإباحية للأطفال، وكذلك المعلومات حول استخدام المخدرات".

يُذكر أنه منذ عام 2017 وحتى الوقت الحاضر لم تقم "تويتر" بإزالة المحتوى، الذي يشجع القاصرين على الانتحار، ويحتوي على مواد إباحية للأطفال، ومعلومات حول استخدام المخدرات.

كانت الهيئة قد أرسلت أكثر من 28 ألف طلب أولي وبشكل مستمر لإزالة الروابط والمنشورات غير القانونية، وقررت إبطاء سرعة "تويتر" في روسيا بنسبة 100% للأجهزة المحمولة وبنسبة 50% للأجهزة الثابتة، اعتبارا من اليوم.