أخبار عاجلة

"الأرصاد" ينبِّه 5 مناطق: رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية -
"الشراري" قمة الوفاء.. تبرع بكليته لزوجته بعد اكتشاف أنها تعيش بواحدة فقط -
نائبان بائتلاف الكرامة التونسي يعتديان على موظفين بمطار قرطاج -
"كورونا" يصيب أكثر من 40 ألف أمريكي و6 آلاف فرنسي خلال 24 ساعة -
القحطاني: كل دواء عشبي أعتبره سامًّا.. وأي لقاح تُدخله "الصحة" آخذه وأنا مغمض -
"بيونغ يانغ" تحذِّر "واشنطن": إذا أردتم السلام فيجب أن تتجنبوا إثارة الضجة -
الداودي يفتتح أعمال تطوير ميدان الساعة بقنا (صور) -
فوضى وعنف في مطار قرطاج بتونس بسبب شجار بين نواب ائتلاف الكرامة وقوات الأمن -
"بيونغ يانغ" تحذِّر "واشنطن": إذا أردتم السلام فيجب أن تتجنبوا إثارة الضجة -
"شرطة الشمالية" تطيح بمقيمَيْن لتباهيهما بعرض أموال مجهولة المصدر بمواقع التواصل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

تهدد "تويتر" بالحجب فى حال عدم الامتثال لمتطلبات القوانين الروسية

Print
روسيا تهدد "تويتر" بالحجب فى حال عدم الامتثال لمتطلبات القوانين الروسية تهدد "تويتر" بالحجب فى حال عدم الامتثال لمتطلبات القوانين الروسية

مصراوي Masrawy

12:16 م الأربعاء 10 مارس 2021

موسكو - أ ش أ

هددت هيئة الرقابة الفيدرالية الروسية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "روس كوم نادزور" منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" بالحجب إذا لم تبدأ في الامتثال لمتطلبات القوانين الروسية.

وذكر بيان للهيئة الروسية اليوم الأربعاء، "أنه حال استمرت خدمة الإنترنت "تويتر" في تجاهل متطلبات القانون، فستستمر إجراءات التأثير عليها وفقًا للوائح حتى الحظر، حتى تتم إزالة المحتوى الذي يشجع القاصرين على الانتحار والمواد الإباحية للأطفال، وكذلك المعلومات حول استخدام المخدرات".

يُذكر أنه منذ عام 2017 وحتى الوقت الحاضر لم تقم "تويتر" بإزالة المحتوى، الذي يشجع القاصرين على الانتحار، ويحتوي على مواد إباحية للأطفال، ومعلومات حول استخدام المخدرات.

كانت الهيئة قد أرسلت أكثر من 28 ألف طلب أولي وبشكل مستمر لإزالة الروابط والمنشورات غير القانونية، وقررت إبطاء سرعة "تويتر" في بنسبة 100% للأجهزة المحمولة وبنسبة 50% للأجهزة الثابتة، اعتبارا من اليوم.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
روسيا تؤكد على ضرورة تشكيل حكومة لبنانية برئاسة الحريري

روسيا تؤكد على ضرورة تشكيل حكومة لبنانية برئاسة الحريري

إضاءة مبنى وزارة الخارجية بمناسبة يوم الدبلوماسي المصري

إضاءة مبنى وزارة الخارجية بمناسبة يوم الدبلوماسي المصري

وزيرة التخطيط: رغم الجائحة مصر تتقدم 9 مراكز على مستوى العالم بتقرير التنمية المستدامة

وزيرة التخطيط: رغم الجائحة مصر تتقدم 9 مراكز على مستوى العالم بتقرير التنمية المستدامة

الولايات المتحدة.. مصرع 3 أشخاص دهسًا في نفق بـ "سان دييغو"

الولايات المتحدة.. مصرع 3 أشخاص دهسًا في نفق بـ "سان دييغو"

شبكة عيون الإخبارية