بلدي الرياض يستعرض عددًا من الموضوعات مع أميرها.. مخططات "المنح" على الطاولة

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ناقش أولويات السكان في عدد من القضايا المتعلقة بصحة البيئة والطرق وأسواق النفع العام

اطلع الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم أمس، على التقرير الختامي لأعمال المجلس البلدي في الرياض لعام 2020، وخطة المجلس لعام 2021.. جاء ذلك خلال لقائه برئيس وأعضاء المجلس البلدي.

وتفصيلًا الْتقى رئيس وأعضاء ‫بلدي الرياض، الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، أمس؛ حيث تم الاستماع إلى توجيهاته وحمل المجلس في هذا اللقاء العديد من الملفات التي تخص ملاحظات المواطنين واحتياجاتهم.

‏وقدّم خالد العريدي رئيس المجلس عرضًا تضمّن عددًا من الموضوعات المهمة التي رصدها المجلس، وتحديد أولويات السكان في عدد من القضايا المتعلقة بصحة البيئة، والطرق، وأسواق النفع العام، والبنية التحتية، والخدمات البلدية.. وسلّم الأمير تقريرًا عن أكثر الملاحظات الواردة للمجلس.

بالإضافة إلى تقرير عن البرنامج الذي يزمع المجلس تنفيذه لرصد أولويات ساكني الأحياء من الخدمات البلدية من خلال توزيع 10 آلاف استبانة على أحياء الرياض وعدد من الموضوعات التي تهم ساكني الرياض مثل الزحام المروري في عدد من النقاط الحرجة عند الجسر المعلق وامتداد الدائري الجنوبي من مخرج الفريان، بالإضافة إلى طريق الملك فهد قرب الجوازات، وتطوير عدد من الطرق ومداخل الأحياء، وكثرة الحفر وضعف جودة السفلتة.

كما استعرض المجلس موضوعات خدمية وصحة البيئة، مثل استكمال إيصال الخدمات لمخططات المنح، وقرب مصانع ومعامل البلاستيك والمستودعات من النطاق العمراني، والمكبات والمدافن، وانتشار ظاهرة الباعة الجائلين في الشوارع، ومقترح تخصيص ساحة في نطاق كل بلدية للبيع الأسبوعي.

وفي نهاية اللقاء شكر رئيس وأعضاء المجلس البلدي في سبيل تطوير الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمقيمين.