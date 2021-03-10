أخبار عاجلة

"الأرصاد" ينبِّه 5 مناطق: رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية -
"الشراري" قمة الوفاء.. تبرع بكليته لزوجته بعد اكتشاف أنها تعيش بواحدة فقط -
نائبان بائتلاف الكرامة التونسي يعتديان على موظفين بمطار قرطاج -
"كورونا" يصيب أكثر من 40 ألف أمريكي و6 آلاف فرنسي خلال 24 ساعة -
القحطاني: كل دواء عشبي أعتبره سامًّا.. وأي لقاح تُدخله "الصحة" آخذه وأنا مغمض -
"بيونغ يانغ" تحذِّر "واشنطن": إذا أردتم السلام فيجب أن تتجنبوا إثارة الضجة -
الداودي يفتتح أعمال تطوير ميدان الساعة بقنا (صور) -
فوضى وعنف في مطار قرطاج بتونس بسبب شجار بين نواب ائتلاف الكرامة وقوات الأمن -
"بيونغ يانغ" تحذِّر "واشنطن": إذا أردتم السلام فيجب أن تتجنبوا إثارة الضجة -
"شرطة الشمالية" تطيح بمقيمَيْن لتباهيهما بعرض أموال مجهولة المصدر بمواقع التواصل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

نقيب الأشراف مهنئا بذكرى الإسراء والمعراج: نحتاج لاستلهام الدروس والعبر من هذه المعجزة

Print
نقيب الأشراف مهنئا بذكرى الإسراء والمعراج: نحتاج لاستلهام الدروس والعبر من هذه المعجزة نقيب الأشراف مهنئا بذكرى الإسراء والمعراج: نحتاج لاستلهام الدروس والعبر من هذه المعجزة

مصراوي Masrawy

11:54 ص الأربعاء 10 مارس 2021

كتب - محمود مصطفى:

هنَّأت نقابة السادة الأشراف على لسان نقيبها السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، الرئيس عبد الفتاح ، والشعبَ المصري والأمتين العربيةَ والإسلامية، بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج.

وقال محمود الشريف نقيب الأشراف، إننا في حاجة ماسة إلى استلهام الدروس والعبر من معجزة الإسراء والمعراج، مثل التوكل على الله والأخذ بالأسباب، والمعاني الإنسانية التي تسمو وتنجو وترتقي بها الأمة.

وأضاف السيد محمود الشريف، أن ذكرى ليلة الإسراء والمعراج، تعد فرصة لاستخلاص الدروس والعبر من هذه المعجزة، في ظل الجائحة التي يمر بها العالم أجمع، والثقة في قدرة المولى عز وجل على رفع الوباء ومساعدة البشرية في التخلص منه، مطالبا بضرورة اتباع تعليمات الجهات المختصة في الأخذ بالإجراءات الاحترازية.

ودعا نقيب الأشراف المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العطرة على أمتنا أعوامًا عديدة، وأن يديم نعمتي الأمن والأمان على وشعبها، وأن يحفظها وقادتها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء، وأن يحفظ وطننا من كيد الكائدين، لاستكمال مسيرة التقدم والرخاء، وأن يُعجِّل بالشفاء للمصابين، وأن يعم الأمن والسلام على العالم أجمع.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
إضاءة مبنى وزارة الخارجية بمناسبة يوم الدبلوماسي المصري

إضاءة مبنى وزارة الخارجية بمناسبة يوم الدبلوماسي المصري

وزيرة التخطيط: رغم الجائحة مصر تتقدم 9 مراكز على مستوى العالم بتقرير التنمية المستدامة

وزيرة التخطيط: رغم الجائحة مصر تتقدم 9 مراكز على مستوى العالم بتقرير التنمية المستدامة

الولايات المتحدة.. مصرع 3 أشخاص دهسًا في نفق بـ "سان دييغو"

الولايات المتحدة.. مصرع 3 أشخاص دهسًا في نفق بـ "سان دييغو"

مصرع شاب صدمه قطار في السويس

مصرع شاب صدمه قطار في السويس

شبكة عيون الإخبارية