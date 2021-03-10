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جامعة الأزهر تقرر تأجيل امتحانات كلية البنات بأسيوط وإخلاء المدينة الجامعية

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جامعة الأزهر تقرر تأجيل امتحانات كلية البنات بأسيوط وإخلاء المدينة الجامعية جامعة الأزهر تقرر تأجيل امتحانات كلية البنات بأسيوط وإخلاء المدينة الجامعية

مصراوي Masrawy

11:52 ص الأربعاء 10 مارس 2021

كتب - محمود مصطفى:

قررت جامعة الأزهر بفرع أسيوط برئاسة الدكتور محمد عبد المالك، تأجيل أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات البنات، وإخلاء المدينة الجامعية للطالبات بأسيوط، على أن تستأنف أعمال الامتحانات بعد أسبوع.

كان الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، قد تفقد أعمال لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول، بكلية التربية بنين بالقاهرة.

وحذر رئيس الجامعة، الطلاب من الانسياق وراء الشائعات، وحثهم على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، وطالب بالعمل على توفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان؛ لمساعدتهم في أداء الامتحان بسهولة ويسر.

وأشاد رئيس الجامعة بما لاحظه من التزام بالتعليمات التي عممتها الإدارة على كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، والمتمثلة في رش وتطهير وتعقيم قاعات الامتحان، وجميع مباني الكليات، إضافة لتخصيص مداخل ومخارج منفصلة لدخول الطلاب؛ لمنع التدافع والتزاحم؛ حرصًا على سلامة الطلاب.

وتأكد رئيس الجامعة من توفير أجهزة طبية لقياس درجة الحرارة لمنسوبي الجامعة في مداخل الكليات؛ للاطمئنان على حالة الطلاب قبيل بدء لجان الامتحانات، كما تضمنت الإجراءات الاحترازية التباعد داخل اللجان بين الطلاب، وارتداء الجميع للكمامات.

ووجه رئيس الجامعة الشكر لإدارة كلية التربية والمشرفين على تنظيم الامتحانات؛ لما لمسه من التزام وانضباط بالتعليمات والإجراءات التي وضعتها الجامعة لضبط العملية الامتحانية داخل اللجان وخارجها، مشددًا على ضرورة الاستمرار في مراقبة ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية؛ لمواجهة أزمة ، وكذلك بالضوابط واللوائح المنظمة لسير لجان الامتحانات.

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