القوى العاملة: تعيين 532 شاباً منهم 7 من ذوي القدرات بقنا

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا 532 شاباً من مختلف المؤهلات، منهم 7 من ذوي القدرات.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل 1991 شاباً، فضلا عن استخراج 671 شهادات قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة مهنة للعمال علي المهن المختلفة.

وأشار الوزير، إلى أن المديرية صرفت منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لرعايتهم اجتماعياً بإجمالي 229 ألفاً و 500 جنيه، لـ 93 عاملاً، وصرف 139 ألفاً و 28 جنيهاً للرعاية الصحية لـ 614 عاملا، ليصل إجمالي ما تم صرفه لـ368 ألفاً و 528 جنيها لـ 707 عمال من المسجلين بالمديرية.

جاء ذلك في تقرير تلقاه الوزير من مدير المديرية عن إنجازاتها خلال فبراير الماضي، أشار فيه إلى أنه تم التفتيش العمالي على 440 منشأة، وأسفر عن تحرير 33 محضراً عمالياً، من خلال مفتشي العمل، فضلاً عن تلقي 9 شكاوى عمالية، تم تسوية شكوى منها ودياً، وتحويل 5 شكاوي منها للقضاء، وتبقت 3 شكاوي ما زالت تحت البحث والدراسة.

كما قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على مستوى المحافظة على 157 منشأة، وذلك في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي حددتها الدولة للوقاية من انتشار (كوفيد- 19 )، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظاً على صحتهم.