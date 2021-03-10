فتح الباب خلال أيام.. شروط وتفاصيل التقدم للعمل بكنترول الثانوية الأزهرية

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مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

يبدأ الأزهر الشريف، خلال أيام، فتح باب التقدم للعمل رؤساء ومساعدي لجان بلجنة النظام والمراقبة لامتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2021/2020.

وأتاح الأزهر الشريف، التقدم للكنترول إلكترونيا، لتكافؤ الفرص وتحقيق المساواة والعدل بين العاملين.

وقال مصدر بالأزهر الشريف، إن الفترة المقبلة سيكون الموقع الإلكتروني جاهزًا للأعضاء، وسيتم إجراء أمانة سر عادلة تتميز بالشفافية، طبقا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، في تحقيق العدل في أعمال الامتحانات‎

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه سيتم سيعقد دورات تدريبية قبيل الامتحانات للمقبولين في الكنترول.

وينشر مصراوي شروط التقدم لكنترول الشهادة الثانوية الأزهرية، وهي على النحو التالي:

1- أن يكون المتقدم من العاملين بالأزهر الشريف إلا من استثني بنص خاص (الشرطة – الحماية المدنية).

2- عدم وجود صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة للمتقدم بأحد طلاب الشهادة المتقدم للعمل بها للعام الدراسي الحالي.

3- ألا يكون من المحالين للتقاعد قبل 2021/8/31 م.

4- عدم جواز الجمع بين أعمال كنترولين أو أكثر في عام واحد للشهادات العامة أو الجمع بين مكافأة كنترول الشهادة العامة واللجنة الإدارية.

5- ألا يكون قد حصل المتقدم على جزاءات تأديبية تزيد في مجموعها عن عشرة أيام في أي مخالفة تتعلق بالواجب الوظيفي، بشرط عدم انقضاء المدة القانونية المقررة لمحو الجزاء، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م.

6- ألا يكون قد حصل المتقدم على جزاءات تأديبية تزيد في مجموعها عن خمسة أيام في مخالفة تتعلق بأعمال الامتحانات، بشرط عدم انقضاء المدة القانونية المقررة لمحو الجزاء، وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م.

7- ألا يكون قد صدر قرار بحرمانه من أعمال الامتحانات، وفقا لما نصت عليه المادة (75) من قرار الإمام الأكبر شيخ الأزهر رقم (251) لسنة 2012م.

8- ألا يكون محالا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في مخالفة أو جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات، أو تمسُّ الشرف والأمانة.

9- ألا يكون المتقدم قد شارك في لجان النظام والمراقبة للشهادتين (الابتدائية – الإعدادية) لنفس العام الدراسي.

10- ألا يكون من الإداريين العاملين بديوان المنطقة.

11-ألا يكون مرشحًا رئيسًا للجنة امتحان في إحدى لجان الشهادات العامة (الثانوية – القراءات – البعوث).

12- ألا يكون ممَّن سبق لهم الابتعاث للخارج أو الإعارة، ولم يمرّ على عودته خمس سنوات.

13- أن يكون قد أمضى على الأقل خمس سنوات خدمة بالأزهر الشريف.

14- ألا يكون مرشحًا لبرنامج التأهيل التربوي في ذات المدة المقررة للندب.

وِمن المقرر أن يتم فتح باب التقديم على البوابة الإلكترونية للأزهر (www.azhar.eg) خلال الفترة المقبلة.