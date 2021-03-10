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رئيس جهاز السادات: غلق وتشميع 8 محال و5 بدرومات مخالفة

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رئيس جهاز السادات: غلق وتشميع 8 محال و5 بدرومات مخالفة رئيس جهاز السادات: غلق وتشميع 8 محال و5 بدرومات مخالفة

مصراوي Masrawy

11:42 ص الأربعاء 10 مارس 2021

كتب- مصراوي:

قال المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، إنه تم تنفيذ حملة مكبرة لغلق وتشميع المحال والبدرومات المخالفة لشروط التعاقد والغرض من التخصيص، مشيراً إلى أن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع 8 محال و 5 بدرومات مخالفة بعدة مناطق بالمدينة.

وأضاف منيع، في بيان اليوم، أن الحملة تم تنفيذها بمعرفة الإدارات المعنية بالجهاز وبالتنسيق مع شرطة التعمير والمرافق وشركة الكهرباء، لفصل التيار الكهربائي ورفع العدادات عن العين المخالفة.

وشدد رئيس الجهاز على الإدارات المختصة بضرورة متابعة سير العمل بمختلف أنحاء المدينة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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