وزارة الأوقاف تحتفل بذكرى ليلة الإسراء والمعراج بمسجد السيدة زينب

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مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

تحتفل وزارة الأوقاف المصرية، اليوم، بذكرى ليلة الإسراء والمعراج عقب صلاة العشاء بمسجد السيدة زينب (رضي الله عنها)، وينقل التلفزيون المصري البث المباشر.

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، بذكرى الإسراء والمعراج ، سائلاً الله (عز وجل) أن يعيد هذه الأيام المباركة عليه وعلى الشعب المصري كله وعلى البشرية جمعاء بالخير واليمن والبركة، وأن يحفظ مصرنا العزيزة من كل سوء ومكروه، وأن يسبغ عليها وعلى العالم أجمع نعمة الأمن والأمان والاستقرار والاطمئنان.

وأرسل الوزير برقيات تهنئة بهذه المناسبة العظيمة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى كل من الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، والدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وتبدأ ليلة الإسراء والمعراج من مغرب اليوم الأربعاء 26 رجب 1442هـ، حتى فجر الخميس 27 رجب 1442هـ.