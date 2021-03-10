رئيس نادي الطائي يعلن تحمّله مسؤولية النتائج السلبية هذا الموسم

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جدّد الثقة بمدرب الفريق ووعد بتحسن النتائج وطالب بالدعم الجماهيري

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الطائي تركي بن عبدالمحسن الضبعان، صباح اليوم الأربعاء، تحمله مسؤولية النتائج السلبية للفريق هذا الموسم، وجدد الثقة في مدرب الفريق محمد الكوكي.

وقال "الضبعان" في بيان صحفي: "لا يخفى على أحد حجم جماهيرية نادي الطائي والقوة الكبيرة التي يحدثها جمهور النادي، وتأثيرهم الإيجابي الهام على الروح المعنوية للاعبين والطواقم الفنية والإدارية؛ لذلك كان تأثير النتائج السلبية عكسيًّا على المجموعة، بحكم أن الجميع يسعى لإرضاء جماهيرنا الوفية، وهذا ديدن كل الأندية الجماهيرية في العالم".

وتابع: "كل منظومة العمل تعلم يقينًا بطموحات جماهير الطائي الوفية وحجم محبتها لهذا الكيان العظيم، وكل خطأ يمكن أن يتصوره محب هو بسببي أنا شخصيًّا، والانتقاد إن رأى محب أن يوجهه فليكن لي شخصيًّا، لأني قبلت المهمة وأنا أعلم أن هذا الموقع يعني تحملي لكل تبعات العمل مهما كانت ومن أي موقع في المنظومة".

وأضاف: "ثقتنا كبيرة جدًّا في مدرب الفريق محمد الكوكي، وفي أبنائنا اللاعبين، وكل طواقم العمل الإدارية والفنية، وسنواصل العمل معهم لتحقيق آمال جماهيرنا الوفية، ولن نتوقف عن بذل كل ما في وسعنا وفق المعطيات والظروف التي تواجهنا وتستوجب منا اتخاذ القرارات المناسبة التي مهما كانت نتائجها، فأنا أتحمل تبعاتها السلبية".

واختتم "الضبعان" واعدًا بأن القادم أفضل بحول الله وقوته، سائلًا الله التوفيق والسداد في القادم من الأيام؛ لتحقق طموحات جماهيرنا الوفية إن شاء الله تعالى.

إدارة نادي الطائي تركي بن عبدالمحسن الضبعان