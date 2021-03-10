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الاستخبارات العسكرية العراقية تضبط منصات إطلاق صواريخ في الأنبار

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الاستخبارات العسكرية العراقية تضبط منصات إطلاق صواريخ في الأنبار الاستخبارات العسكرية العراقية تضبط منصات إطلاق صواريخ في الأنبار

مصراوي Masrawy

11:49 ص الأربعاء 10 مارس 2021

بغداد - أ ش أ

ضبطت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، منصات إطلاق صواريخ وعبوات ناسفة متطورة في قضاء حديثة بمحافظة الأنبار.

وذكرت المديرية، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم الأربعاء، أنه تم ضبط منصتين اثنتين لإطلاق الصواريخ بعملية استخبارية نوعية وفق معلومات دقيقة، مبينة أن العملية جاءت بالتنسيق ومشاركة قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة واستخبارات لواء مغاوير القيادة والفوج الأول.

وأوضح البيان أن العملية أسفرت عن تفكيك عبوتين ناسفتين بالإضافة إلى مقذوف حربي في منطقة أبو دلاية في الصحراء الغربية التابعة لقضاء حديثة ب‍الأنبار، مشيرا إلى تدمير المواد من قبل الجهد الهندسي للقيادة والمرافق للقوة المنفذة.

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