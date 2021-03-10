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رئيس"الإسكندرية للكهرباء": تركيب ٥ آلاف عداد "كودي".. وجار تنفيذ مركز تحكم شرق

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رئيس"الإسكندرية للكهرباء": تركيب ٥ آلاف عداد "كودي".. وجار تنفيذ مركز تحكم شرق رئيس"الإسكندرية للكهرباء": تركيب ٥ آلاف عداد "كودي".. وجار تنفيذ مركز تحكم شرق

مصراوي Masrawy

11:37 ص الأربعاء 10 مارس 2021

كتب- محمد صلاح:

قال المهندس مدحت فودة، رئيس شركة "الإسكندرية لتوزيع الكهرباء"، إنه تم تلقي واستقبال ١٨ ألف طلب عبر المنصة الإلكترونية للكهرباء؛ للتحول من نظام الممارسة إلى تركيب عدادات كودية.

وأضاف فودة، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الأربعاء، أنه تم الانتهاء من سداد وتركيب ٥ آلاف عداد كودي حتى الآن، بعد إجراء المعاينات، ومن ثمَّ سداد المقايسات الخاصة بكل وحدة أو عقار سكني.

وأكد رئيس شركة "الإسكندرية لتوزيع الكهرباء" أن جار العمل على تنفيذ مركز تحكم شرق الإسكندرية الذي تنفذه إحدى الشركات العالمية بالإضافة إلى الاستعداد للبدء في إنشاء وتنفيذ مركز تحكم وسط الإشرافي الذي ستنفذه أيضًا إحدى الشركات العالمية التي تم ترسية المناقصة عليها مؤخرًا.

وأشار فودة إلى أنه تم الانتهاء من تركيب ١٨ ألف عداد ذكي من إجمالي ٣٩ ألف عداد ذكي سيتم تركيبها داخل المناطق التي تم اختيارها بقطاعات الشركة المختلفة، مؤكدًا أن الشركة تواصل تقديم خدماتها للمواطنين بمختلف المناطق التابعة للشركة، وكذلك العمل على تطوير الصالات التي تستقبل المواطنين لإنهاء الإجراءات الخاصة بهم في سهولة ويُسر.

وأوضح رئيس شركة "الإسكندرية لتوزيع الكهرباء" أنه جار الاستعداد لعقد جلسة ممارسة وصلات الكابلات والنهايات الخاصة أيضًا بالكابلات؛ حيث من المنتظر الإعلان عن نتائج الممارسة وترسيتها على الشركات التي ستتقدم بعروض مناسبة خلال الفترة القليلة المقبلة.

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