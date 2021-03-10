رئيس وزارء ماليزيا يصل إلى الإمارات في زيارة رسمية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

أبوظبي/كوالالمبور - أ ش أ

وصل رئيس الوزراء الماليزي محي الدين ياسين، اليوم الأربعاء، إلى الإمارات في زيارة رسمية لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

ونقلت وكالة الأنباء الماليزية عن وزارة الخارجية الماليزية قولها: إن الزيارة تعد حافزا للمرونة والنمو وخاصة في مجال التجارة والاستثمارات، والزراعة والأمن الغذائي والصحة والعلاقات الدبلوماسیة.

وتابعت "الإمارات تعد أكبر شریك تجاري لمالیزیا في منطقة الشرق الأوسط، كما أنها شریك مھم لماليزيا للوصول إلى أسواق جدیدة، كما تعد مالیزیا بوابة مھمة لمنتجات وخدمات الإمارات في جنوب شرق آسیا.