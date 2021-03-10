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"سعود الطبية" تُجري 618 عملية استئصال أورام نسائية ومعقدة خلال 2020

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"سعود الطبية" تُجري 618 عملية استئصال أورام نسائية ومعقدة خلال 2020 "سعود الطبية" تُجري 618 عملية استئصال أورام نسائية ومعقدة خلال 2020
بجانب 5729 حالة ولادة ومعالجة 144 حالة كوفيد-19 بدون مضاعفات

كشفت مدينة الملك سعود الطبية -ممثلة في مستشفى النساء والولادة- عن إجراء أكثر من 3 آلاف عملية جراحية من بينها 618، عبارة عن عمليات استئصال أورام نسائية معقدة، خلال العام الميلادي 2020.

وأوضحت المدينة على لسان مدير مستشفى النساء والولادة الدكتورة عفاف التويجري، أن المستشفى استطاع -بفضل الله ثم تعاون منسوبيه- تقديم خدماته على الرغم من جائحة كوفيد-19، فقد بلغ مجموع الولادات 5729 حالة ولادة، بالإضافة إلى معالجة 144 حالة كوفيد-19 بدون مضاعفات.

وأشارت التويجري إلى أن المستشفى استقبل حالات إنقاذ حياة 64 سيدة من داخل وخارج منطقة الرياض، وتم إجراء عمليات حالات المشيمة المتقدمة عالية الخطورة؛ بما يفوق 136 عملية، وتم خلالها استئصال 27 رحم للمحافظة على حياة الأم.

ونوّهت بأن المستشفى قام بتفعيل الزيارات المنزلية ما بعد الولادة القيصرية والطبيعية، بالإضافة إلى إنشاء عيادة تخصصية في مركز المربع لتسهيل معاينة المرضى في وقت قياسي وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.مدينة الملك سعود الطبية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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