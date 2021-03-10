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عقيلة صالح يصل مقر جلسة البرلمان الليبي لاسئنتاف جلسة منح الثقة للحكومة

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عقيلة صالح يصل مقر جلسة البرلمان الليبي لاسئنتاف جلسة منح الثقة للحكومة عقيلة صالح يصل مقر جلسة البرلمان الليبي لاسئنتاف جلسة منح الثقة للحكومة

مصراوي Masrawy

10:57 ص الأربعاء 10 مارس 2021

سرت - أ ش أ

وصل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إلى مقر جلسة البرلمان في سرت، استعدادا لاستئناف جلسة مجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية .

ذكرت ذلك بوابة أفريقيا الليبية اليوم الأربعاء.

وكان قد تم تعليق جلسة مجلس النواب المخصصة لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية أمس لمزيد من المشاورات، فيما أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أنه بإمكان رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبه تقديم تشكيلته الوزارية كاملة دون مقاعد شاغرة اليوم الاربعاء، فيما أكد الدبيبه أنه مستعد لاستبدال الوزراء الذين يتحفظ عليهم النواب بعد جمع 40 توقيعا على كل اسم يرغبون في استبعاده.

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