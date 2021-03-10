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ارتفاع الحرارة وأتربة عالقة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

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مصراوي Masrawy

11:00 ص الأربعاء 10 مارس 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، حيث يوجد ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة اليوم، ليسود طقس حار على كافة الأنحاء.

وأضافت الهيئة عبر الصفحة الرسمية بموقع فيسبوك، أنه يوجد نشاط للرياح على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وأتربة عالقة نهارا على مناطق من جنوب البلاد.

وأوضحت الهيئة أن درجات الحرارة تسجل على القاهرة اليوم 33- 15، والسواحل الشمالية 30- 17، جنوب سيناء 33- 15، وشمال وجنوب الصعيد 34 و35 - 15.

وتابعت الهيئة: "يبلغ ارتفاع درجات الحرارة اليوم ذروته، حيث تنخفض درجات الحرارة بداية من غدا الخميس لتسجل على القاهرة 26 درجة".

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