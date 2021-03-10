شكري يتوجه إلى فرنسا للمشاركة في اجتماع وزاري بشأن عملية السلام

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مصراوي Masrawy

القاهرة - أ ش أ

توجه وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الفرنسية (باريس) للمشاركة في الاجتماع المُقرر عقده بين وزراء خارجية كل من (مصر والأردن وفرنسا وألمانيا) وذلك في إطار جهودهم المتواصلة لبحث خطوات دفع عملية السلام في الشرق الأوسط.

وصرّح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزراء الخارجية سوف يناقشون آخر المستجدات ذات الصلة بتطورات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة خلال الآونة الأخيرة من أجل الدفع قُدمًا بعملية السلام وخلق البيئة المواتية لمفاوضات جادة وبناءة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وصولاً إلى تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وسيُجري الوزير شكري - خلال الزيارة - عددًا من اللقاءات الثنائية بهدف مناقشة أبرز القضايا الإقليمية، فضلاً عن تناول أهم أوجه العلاقات الثنائية بين مصر والدول المشارِكة.