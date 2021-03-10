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راهبة تركع أمام شرطة ميانمار لوقف العنف (صور)

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راهبة تركع أمام شرطة ميانمار لوقف العنف (صور) راهبة تركع أمام شرطة ميانمار لوقف العنف (صور)

مصراوي Masrawy

10:36 ص الأربعاء 10 مارس 2021

(وكالات):

جثت راهبة على ركبتيها أمام اثنين من أفراد الشرطة في بلدة بشمال ميانمار وناشدتهما الكف عن إطلاق النار على المحتجين الرافضين لانقلاب الشهر الماضي.

أظهر مقطع مصور الراهبة آن روز نو تاونج برداء أبيض وغطاء رأس أسود وسلسلة عليها صليب وهي تركع في شارع ببلدة ميتكيناوتتحدث إلى شرطيين كانا أيضا راكعين.

وقالت الراهبة لوكالة "رويترز" في مقابلة عبر الهاتف “توسلت إليهما ألا يؤذيا المحتجين، وأن يعتبراهم من أهلهما”.

وأضافت “قلت لهما يمكنكما قتلي، لكنني لن أنهض حتى أتلقى وعدا بعدم معاملة المحتجين بوحشية”.

وقالت تاونج التي تدير مركزا طبيا في البلدة إنها تلقت تأكيدات من ضباط كبار بالعمل على فتح الطريق وحسب.

وشوهدت تاونج وأحد رجلي الشرطة وهما ساجدان على الأرض، لكن إطلاق النار بدأ بعد قليل.

قالت “سمعنا دوي طلقات نارية وشاهدنا رأس طفل صغير ينفجر، وكان هناك نهر من الدم في الشارع”.

وقالت الراهبة وشهود آخرون إن اثنين على الأقل من المحتجين قُتلا، فضلا عن إصابة العديد، بحسب "رويترز".

ولم يرد متحدث باسم الجيش والشرطة في ميتكينا على طلبات للتعقيب.

وحاولت تاونج نقل بعض الضحايا إلى المركز الطبي قبل أن يعيق الغاز المسيل للدموع قدرتها على الإبصار.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن تاونج سبق أن حالت بين المحتجين وصفوف الشرطة أواخر الشهر الماضي وناشدت السلام.

وذكرت جماعة حقوقية أن أكثر من 60 شخصا قُتلوا واعتقل 1800 خلال قمع الاحتجاجات على الانقلاب العسكري الذي شهدته ميانمار في الأول من فبراير شباط.

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