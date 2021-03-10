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وزير الأوقاف يهنئ الرئيس بذكرى الإسراء والمعراج

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وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج وزير الأوقاف يهنئ الرئيس بذكرى الإسراء والمعراج

مصراوي Masrawy

10:45 ص الأربعاء 10 مارس 2021

كتب - محمود مصطفى:

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الرئيس عبدالفتاح ، بذكرى الإسراء والمعراج، سائلاً الله (عز وجل) أن يعيد هذه الأيام المباركة على سيادته وعلى الشعب المصري كله وعلى البشرية جمعاء بالخير واليمن والبركة، وأن يحفظ مصرنا العزيزة من كل سوء ومكروه، وأن يسبغ عليها وعلى العالم أجمع نعمة الأمن والأمان والاستقرار والاطمئنان.

وأرسل الوزير برقيات تهنئة بهذه المناسبة العظيمة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى كل من الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، والدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وتبدأ ليلة الإسراء والمعراج من مغرب اليوم الأربعاء 26 رجب 1442هـ، حتى فجر الخميس 27 رجب 1442هـ.

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