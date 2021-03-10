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يستمر لمدة أسبوع.. انطلاق فعاليات اليوم الوطني للمشي بـ"تعليم الرياض"

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يستمر لمدة أسبوع.. انطلاق فعاليات اليوم الوطني للمشي بـ

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض -ممثلة في إدارتي النشاط الطلابي- فعاليات برنامج اليوم الوطني للمشي تحت شعار #قد_التحدي_تمشي، والذي يوافق 5 مارس 2021م على مدى أسبوع كامل خلال الفترة من 23- 29 رجب 1442هـ؛ بهدف نشر ثقافة المشي بين أفراد المجتمع وبين الطلاب والطالبات في التعليم العام.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض علي بن محمد الغامدي، أن البرنامج يأتي في إطار الشراكة المجتمعية بين قطاعي التعليم والصحة لنشر ثقافة ممارسة المشي من أجل الصحة، وتعزيز ممارسة النشاط البدني وزيادة نسبة الممارسين له؛ تحقيقًا لأهداف برنامج جودة الحياة الذي يسعى إلى تحسين نمط حياة صحي للفرد والمجتمع.

وبيّن الغامدي أن البرنامج يستهدف طلاب وطالبات التعليم العام وأولياء الأمور ومنسوبي الإدارة؛ بهدف تحسين نمط الحياة الصحية ومكافحة السمنة والوقاية من الأمراض المزمنة وتعزيز ممارسة النشاط البدني.

وأضاف أن آلية تنفيذ البرنامج تتم باستخدام أي تطبيق إلكتروني لرصد خطوات المشي لمدة أسبوع بواقع 8 آلاف خطوة يوميًّا، ثم مشاركة عدد الخطوات المكتسبة يوميًّا عبر وسم #قد_التحدي_تمشي على تويتر؛ مشيرًا إلى أن توثيق المشاركات للطلاب والطالبات تتم من خلال معلم التربية البدنية خلال الحصة الدراسية أو من خلال واجب مدرسي عبر منصة مدرستي؛ فيما يتم توثيق صور مشاركات منسوبي الإدارة من مشرفين ومعلمين وإداريين على ورقة A4 وتسلم لإدارة النشاط الطلابي.

يستمر لمدة أسبوع.. انطلاق فعاليات اليوم الوطني للمشي بـ

الإدارة العامة للتعليم الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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