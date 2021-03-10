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وزير البيئة والمياه يوافق على تمديد فتح بوابات سد وادي قنونا

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لتصريف 5 ملايين م3 إضافية لتلبية احتياجات المزارعين ورفع منسوب الآبار

وزير البيئة والمياه يوافق على تمديد فتح بوابات سد وادي قنونا

وافق وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، على تمديد فتح سد وادي قنونا بمنطقة مكة المكرمة؛ لتصريف 5 ملايين متر مكعب إضافية من المياه، ليصبح إجمالي ما يتم تصريفه 20 مليون م3؛ بهدف المساهمة في تلبية احتياجات المزارعين ورفع منسوب المياه في الآبار أسفل السد، بالتنسيق مع إمارة المنطقة والدفاع المدني والجهات ذات العلاقة.

وكان قد تم تصريف كمية 15 مليون م3 بمعدل تصريف 5 م3 بالثانية.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أن السعة التخزينية للسد تبلغ 79.200.000 متر مكعب، وارتفاع السد يبلغ 70 مترًا، وعرض المفيض 134 مترًا، وبطول 326 مترًا.

ويمتد وادي قنونا من سفوح جبال السروات مرورًا بمحافظة العرضيات حتى يصب في البحر الأحمر مرورًا بمركزي سبت الجارة وأحد بني زيد بمحافظة القنفذة.

ويخدم سد وادي قنونا سكان مركز خميس حرب وقراه، وسبت الجارة وقراه، وأحد بني زيد والقرى التابعة له، وحماية الكثير من مراكز وقرى محافظة القنفذة من أخطار السيول.

ودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة المواطنين، إلى الابتعاد عن مجرى الوادي، وتحرير المجرى بعدم إقامة عقوم أو عوائق في مجراه، ودعوة المزارعين لتهيئة أراضيهم الزراعية للاستفادة من ري مزارعهم، والتقيد بتعليمات السلامة التي تصدرها الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات.

وزير البيئة والمياه يوافق على تمديد فتح بوابات سد وادي قنونا

وزير البيئة والمياه يوافق على تمديد فتح بوابات سد وادي قنونا

وزير البيئة والمياه يوافق على تمديد فتح بوابات سد وادي قنونا

وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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