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عملية ناجحة لزراعة سماعة عظمية حديثة بمجمع الدمام الطبي

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تعتبر الأحدث على مستوى العالم لمريضة كانت تعاني من ضعف توصيلي متوسط

عملية ناجحة لزراعة سماعة عظمية حديثة بمجمع الدمام الطبي

أدخل مركز زراعة السماعات العظمية والقوقعة بمجمع الدمام الطبي بشبكة الدمام الصحية، خدمة زراعة السماعة العظمية (Osia2)، التي تُعتبر الأحدث على مستوى العالم حيث تمكّن الفريق الطبي المختص بمجمع الدمام الطبي من إجراء أول عملية ناجحة لزراعة السماعة العظمية لمريضة كانت تعاني من ضعف توصيلي متوسط.

وتعد زراعة هذه السماعة في مجمع الدمام الطبي هي الأولى على مستوى مستشفيات المنطقة الشرقية، والثانية على مستوى المملكة، التي تعتبر الأولى في توفير واستخدام هذه التكنولوجيا على منطقة أوروبا والشرق الأوسط، والثالثة عالميًّا بعد الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

وأبان الدكتور ياسر النفيلي استشاري جراحة وأعصاب الأذن والحنجرة بمجمع الدمام الطبي، أن السماعة العظمية الجديدة تُعتبر الأولى على مستوى العالم من ناحية التكنولوجيا من بين جميع الزراعات النشطة التحت جلدية؛ حيث إنها الجهاز الوحيد الذي يعتمد في عمله على تقنية المحول الكهروضغطي في معالجة وإيصال الصوت إلى الأذن الداخلية؛ في حين تعتمد باقي أجهزة المعينات السمعية بالتوصيل العظمي على استخدام المحول الكهرومغناطيسي.

وأضاف الدكتور "النفيلي" أن هذه الإنجازات التي تتحقق، هي بفضل دعم حكومتنا الرشيدة ووزارة الصحة التي تسعى دائمًا لتوفير أفضل التقنيات وأحدثها لعلاج المستفيدين بجانب التوجيهات والدعم والمتابعة من قِبَل التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية وإدارة مجمع الدمام الطبي التي تواكب تحقيق رؤية المملكة 2030 للارتقاء بالخدمات الصحية لأعلى المستويات.

يُذكر أن مجمع الدمام الطبي يُعتبر المرجع لزراعة السماعات العظمية بمستشفيات وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية؛ حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه الجراحات أكثر من 100 مريض منذ إجراء أول عملية لزراعة سماعة عظمية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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