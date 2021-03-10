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القوى العاملة: تحصيل 161 ألف جنيه مستحقات ورثة عامل مصري بالسعودية

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القوى العاملة: تحصيل 161 ألف جنيه مستحقات ورثة عامل مصري بالسعودية القوى العاملة: تحصيل 161 ألف جنيه مستحقات ورثة عامل مصري بالسعودية

مصراوي Masrawy

10:16 ص الأربعاء 10 مارس 2021

كتب يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية ، في الحصول علي المستحقات المتأخرة لورثة العامل "عادل.ي.ر.ح" والذي كان يعمل بإحدى شركات المياه والطاقة المحدودة بالرياض.

وبحسب بيان اليوم، بلغت المستحقات 38 ألفا و888 ريال سعودي، أي ما يوازي 161 ألفا و385 جنيها مصرياً تقريبا.

وكلف الوزير، مكتب التمثيل العمالي بالرياض بمتابعة المستحقات المتأخرة لورثة العامل المذكور لدى إحدى شركات المياه والطاقة المحدودة بالرياض، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها.

وقال الملحق العمال أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إنه تواصل مع الشركة لتصفية مستحقات العامل المتوفى وديا والتي أبدت موافقتها على التسوية وبلغ إجماليها 38888 ريال وتم إيداع المبلغ بحساب ورثة المصريين المتوفين التابع لسفارة بالرياض تمهيدا لتحويله إلى ورثة المتوفى بمصر وتم تسليم مخالصة بمستحقات العامل لدى الشركة لمكتب التمثيل العمالي بالرياض.

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مصراوي Masrawy

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