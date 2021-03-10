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الجيش اللبناني يبدأ انتشارا واسعا لفتح الطرق التي أغلقها المتظاهرون

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الجيش اللبناني يبدأ انتشارا واسعا لفتح الطرق التي أغلقها المتظاهرون الجيش اللبناني يبدأ انتشارا واسعا لفتح الطرق التي أغلقها المتظاهرون

مصراوي Masrawy

10:22 ص الأربعاء 10 مارس 2021

بيروت - أ ش أ

بدأ الجيش اللبناني صباح اليوم الأربعاء، في فتح الطرق والشوارع التي أغلقها المتظاهرون اللبنانيون احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

ونفذت القوات المسلحة اللبنانية فجر اليوم عملية انتشار واسعة في نطاق بؤر الاحتجاج ومناطق قطع الطرق والأوتوسترادات الدولية الحيوية التي تربط بين المحافظات، وقامت على نحو سريع بإزالة العوائق وبقايا الإطارات المشتعلة، الأمر الذي أعاد السير في معظم تلك الشوارع إلى طبيعته أمام حركة المركبات.

واغتنم الجيش اللبناني وجود عدد محدود للغاية من المحتجين، وفي بعض المناطق خلو الشوارع تماما من المتظاهرين والمحتجين، وقام بالدفع بأعداد كبيرة من ضباطه وجنوده لإعادة فتح الشوارع وتأمين استمرارية حركة السير، دون أن يضطر إلى الدخول في مواجهات مع المتظاهرين.

وأصدر الجيش بيانا مقتضبا أورد فيه أنه "نتيجة الحوادث المأسوية والتجاوزات التي حدثت، وحفاظا على سلامة المواطنين اللبنانيين، باشرت وحدات الجيش صباح اليوم عملية فتح الطرقات المغلقة".

ويشهد لبنان احتجاجات متواصلة منذ 9 أيام على وقع التدهور الحاد في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء والغلاء المعيشي الكبير.

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