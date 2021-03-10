أخبار عاجلة

الداودي يفتتح أعمال تطوير ميدان الساعة بقنا (صور) -
فوضى وعنف في مطار قرطاج بتونس بسبب شجار بين نواب ائتلاف الكرامة وقوات الأمن -
"بيونغ يانغ" تحذِّر "واشنطن": إذا أردتم السلام فيجب أن تتجنبوا إثارة الضجة -
"شرطة الشمالية" تطيح بمقيمَيْن لتباهيهما بعرض أموال مجهولة المصدر بمواقع التواصل -
نائب رئيس الوزراء الإسباني يتنحى عن منصبه -
روسيا تؤكد على ضرورة تشكيل حكومة لبنانية برئاسة الحريري -
الصين تعتزم التبرع بـ300 ألف جرعة لقاحات كورونا لقوات حفظ السلام -
الصحة تحسم الجدل بشأن مطالبتها إلغاء الفصل الدراسي الثاني -
هالة السعيد: حققنا نموًا اقتصاديًا 3.6% نهاية العام المالي الماضي -
"شرطة الشمالية" تطيح بمقيمَيْن لتباهيهما بعرض أموال مجهولة المصدر بمواقع التواصل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

بالصور.. بدء قداس إعداد زيت الميرون برئاسة البابا تواضروس من دير الأنبا بيشوي

Print
بالصور.. بدء قداس إعداد زيت الميرون برئاسة البابا تواضروس من دير الأنبا بيشوي بالصور.. بدء قداس إعداد زيت الميرون برئاسة البابا تواضروس من دير الأنبا بيشوي

مصراوي Masrawy

10:19 ص الأربعاء 10 مارس 2021

كتب- مينا غالي:

بدأ منذ قليل، قداس إعداد زيت الميرون المقدس بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني من دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، حيث وصل البابا تواضروس كنيسة الدير التي يشهدها القداس وسط موكب من الأساقفة والرهبان.

وخلال الموكب، حمل الأساقفة المواد التي تدخل في إعداد زيت الميرون، متوجهين إلى الكنيسة التي تشهد القداس، حيث تعد تلك المرة الأربعين التي يجري فيها إعداد زيت الميرون طوال تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والمرة الثالثة في عهد قداسة البابا تواضروس الثاني، حيث كانت المرة الأولى في عهد قداسته عام ٢٠١٤ والثانية عام ٢٠١٧.

ويحتل زيت الميرون في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مكانة مقدسة، فهو السر الثاني من أسرار الكنيسة السبع (ثوابت الإيمان المسيحي)، والميرون كلمة تعني طيب مقدس أو دهن مقدس، ويتكون زيت الميرون من 27 مادة عطرية ذكرت جميعها في الكتاب المقدس تخلط بنسب معينة مع زيت الزيتون النقي وهذه المواد لا تُزرع كلها في .

وتستمر إجراءات عمل زيت الميرون خلال يومين هما اليوم وغدًا، وذلك بدير الأنبا بيشوي بحضور مختلف أساقفة المجمع المقدس.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
إضاءة مبنى وزارة الخارجية بمناسبة يوم الدبلوماسي المصري

إضاءة مبنى وزارة الخارجية بمناسبة يوم الدبلوماسي المصري

وزيرة التخطيط: رغم الجائحة مصر تتقدم 9 مراكز على مستوى العالم بتقرير التنمية المستدامة

وزيرة التخطيط: رغم الجائحة مصر تتقدم 9 مراكز على مستوى العالم بتقرير التنمية المستدامة

الولايات المتحدة.. مصرع 3 أشخاص دهسًا في نفق بـ "سان دييغو"

الولايات المتحدة.. مصرع 3 أشخاص دهسًا في نفق بـ "سان دييغو"

مصرع شاب صدمه قطار في السويس

مصرع شاب صدمه قطار في السويس

شبكة عيون الإخبارية