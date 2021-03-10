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وزير الخارجية التركي يبدأ اليوم زيارة إلى قطر

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وزير الخارجية التركي يبدأ اليوم زيارة إلى قطر وزير الخارجية التركي يبدأ اليوم زيارة إلى قطر

مصراوي Masrawy

10:18 ص الأربعاء 10 مارس 2021

أنقرة -(د ب أ):

أفادت وكالة "الأناضول" التركية بأن وزير الخارحية مولود تشاووش أوغلو سيبدأ اليوم الأربعاء زيارة عمل إلى دولة قطر.

وذكرت الوكالة أن الزيارة سوف تستمر لمدة يومين.

وأضافت أنه من المقرر أن يبحث تشاووش أوغلو مع المسؤولين القطريين التطورات الإقليمية والدولية الحالية، بما في ذلك الوضع في سوريا.

وكان تشاووش أوغلو زار قطر في فبراير الماضي ضمن جولة شملت الكويت وسلطنة عمان. وقال خلال الزيارة إن قطر "خرجت أقوى من الأزمة الخليجية".

وكانت والإمارات والبحرين ومصر أعلنت في يونيو من عام 2017 قطع علاقاتها مع قطر وسط اتهامات لها بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة، وهي اتهامات نفتها الدوحة. ودعمت تركيا قطر في مواقفها.

وتوصلت قمة خليجية عقدت في يناير الماضي إلى اتفاق على إنهاء الأزمة، مع التأكيد على وحدة الصف وإعلاء المصلحة المشتركة والمصالح العليا والعمل على تدشين مرحلة جديدة من العلاقات.

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مصراوي Masrawy

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