"المواصفات" للموردين: شهادة "IECEE" شرط لدخول هذه المنتجات لأسواق المملكة

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قالت: نستهدف ضبط سوق المنتجات الكهربائية عالية الخطورة وحمايته من الرديء والمقلد

ألزمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الموردين بضرورة الحصول على شهادة الاعتراف الوطنية للأجهزة والمكونات الكهروتقنية "IECEE" لعدد من المنتجات؛ وذلك للسماح بدخولها من المنافذ الجمركية وتداولها في أسواق المملكة، بدءًا من تاريخ 1/ 7/ 2021م.

وأوضحت المواصفات السعودية أن هذا القرار سيطبق على كل من: أواني الطبخ الكهربائية مثل (غلايات المياه، جميع أجهزة إعداد القهوة بأنواعها)، وقلايات الزيت الكهربائية، والمضخات الكهربائية ذات القدرة 5 أحصنة فما أقل لجميع الاستخدامات، وكابلات القوى الكهربائية، كما يشمل القرار أجهزة ألعاب الفيديو وملحقاتها مثل (أجهزة ألعاب الفيديو، أجهزة التحكم، السماعات اللاسلكية، الشواحن وملحقاتها).

وأكدت "المواصفات السعودية" أن إلزام الموردين بالحصول على شهادة الاعتراف الوطنية "IECEE" لهذه المنتجات، يستهدف ضبط سوق المنتجات الكهربائية عالية الخطورة وحمايته من الأجهزة الرديئة أو المقلدة. وضمان تطبيق المواصفات السعودية لحماية المستهلك والسوق من المنتجات المستوردة غير المطابقة للمواصفات القياسية والتحقق من سلامة المنتج، إلى جانب تقليل الحوادث التي قد تتسبب فيها هذه المنتجات، وتسهيل دخول السلع عبر المنافذ الجمركية دون تكرار فحصها واختبارها.

يشار إلى أن الهيئة قد أصدرت خلال العام 2020م، (9.204) تراخيص لمنتجات شهادات الاعتراف الوطنية (IECEE).