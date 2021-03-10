منظمات إغاثية تحذر من نقص التطعيم ضد كورونا في الدول الفقيرة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

برلين - (د ب أ):

حذرت منظمات إغاثية مجددا من نقص التطعيمات المضادة لكورونا في الدول الفقيرة.

وذكرت منظمة "أوكسفام" مع تحالف من منظمات إغاثية أخرى ليلة الثلاثاء/الأربعاء في بيان إن غالبية الدول الأفقر على مستوى العالم لم تعط حتى الآن لقاحا واحدا لمواطنيها.

وجاء في البيان أنه في أحسن الأحوال يمكن أن يأمل 20% فقط من سكان البلدان الواقعة في نصف الكرة الجنوبي في الحصول على تلقيح ضد فيروس كورونا بحلول نهاية عام 2021.

وحذر التحالف من احتكار شركات الأدوية لسلطة توزيع اللقاحات. وقالت جابرييلا بوشر، المديرة التفيذية لمنظمة أوكسفام الدولية، كما جاء في البيان إن الدول ذات الامتيازات الاقتصادية ستطيل أمد حالة الطوارئ الصحية العالمية، وذلك "بالسماح لمجموعة صغيرة من شركات الأدوية أن تقرر من يعيش ومن يموت".

وفي الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، أظهر استطلاع للرأي أن أكثر من ثلثي الذين تم استطلاع آرائهم يعتقدون أن الحكومات يجب أن تضمن مشاركة تكنولوجيا اللقاحات مع الدول الأخرى. وأجرى الاستطلاع معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من شركة "أليانز" الألمانية للتأمين.