أخبار عاجلة

الداودي يفتتح أعمال تطوير ميدان الساعة بقنا (صور) -
فوضى وعنف في مطار قرطاج بتونس بسبب شجار بين نواب ائتلاف الكرامة وقوات الأمن -
"بيونغ يانغ" تحذِّر "واشنطن": إذا أردتم السلام فيجب أن تتجنبوا إثارة الضجة -
"شرطة الشمالية" تطيح بمقيمَيْن لتباهيهما بعرض أموال مجهولة المصدر بمواقع التواصل -
نائب رئيس الوزراء الإسباني يتنحى عن منصبه -
روسيا تؤكد على ضرورة تشكيل حكومة لبنانية برئاسة الحريري -
الصين تعتزم التبرع بـ300 ألف جرعة لقاحات كورونا لقوات حفظ السلام -
الصحة تحسم الجدل بشأن مطالبتها إلغاء الفصل الدراسي الثاني -
هالة السعيد: حققنا نموًا اقتصاديًا 3.6% نهاية العام المالي الماضي -
"شرطة الشمالية" تطيح بمقيمَيْن لتباهيهما بعرض أموال مجهولة المصدر بمواقع التواصل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

منظمات إغاثية تحذر من نقص التطعيم ضد كورونا في الدول الفقيرة

Print
منظمات إغاثية تحذر من نقص التطعيم ضد كورونا في الدول الفقيرة منظمات إغاثية تحذر من نقص التطعيم ضد كورونا في الدول الفقيرة

مصراوي Masrawy

10:09 ص الأربعاء 10 مارس 2021

برلين - (د ب أ):

حذرت منظمات إغاثية مجددا من نقص التطعيمات المضادة لكورونا في الدول الفقيرة.

وذكرت منظمة "أوكسفام" مع تحالف من منظمات إغاثية أخرى ليلة الثلاثاء/الأربعاء في بيان إن غالبية الدول الأفقر على مستوى العالم لم تعط حتى الآن لقاحا واحدا لمواطنيها.

وجاء في البيان أنه في أحسن الأحوال يمكن أن يأمل 20% فقط من سكان البلدان الواقعة في نصف الكرة الجنوبي في الحصول على تلقيح ضد بحلول نهاية عام 2021.

وحذر التحالف من احتكار شركات الأدوية لسلطة توزيع اللقاحات. وقالت جابرييلا بوشر، المديرة التفيذية لمنظمة أوكسفام الدولية، كما جاء في البيان إن الدول ذات الامتيازات الاقتصادية ستطيل أمد حالة الطوارئ الصحية العالمية، وذلك "بالسماح لمجموعة صغيرة من شركات الأدوية أن تقرر من يعيش ومن يموت".

وفي الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، أظهر استطلاع للرأي أن أكثر من ثلثي الذين تم استطلاع آرائهم يعتقدون أن الحكومات يجب أن تضمن مشاركة تكنولوجيا اللقاحات مع الدول الأخرى. وأجرى الاستطلاع معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من شركة "أليانز" الألمانية للتأمين.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
إضاءة مبنى وزارة الخارجية بمناسبة يوم الدبلوماسي المصري

إضاءة مبنى وزارة الخارجية بمناسبة يوم الدبلوماسي المصري

وزيرة التخطيط: رغم الجائحة مصر تتقدم 9 مراكز على مستوى العالم بتقرير التنمية المستدامة

وزيرة التخطيط: رغم الجائحة مصر تتقدم 9 مراكز على مستوى العالم بتقرير التنمية المستدامة

شركة روسية تطور لقاحا جديدا ضد فيروس كورونا المستجد

شركة روسية تطور لقاحا جديدا ضد فيروس كورونا المستجد

الولايات المتحدة.. مصرع 3 أشخاص دهسًا في نفق بـ "سان دييغو"

الولايات المتحدة.. مصرع 3 أشخاص دهسًا في نفق بـ "سان دييغو"

شبكة عيون الإخبارية