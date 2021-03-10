مباحثات بين أمين عام حلف الناتو يبحث مع وزير الخارجية العراقي

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بغداد - (د ب أ):

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج أن عمل الحلف في العراق يقتصر على التدريب وتقديم الدعم اللوجيستي للقوات والأجهزة الأمنية العراقية.

وقال في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن زيارة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس للعراق "أعطت صورة إيجابية وجذابة عن المجتمع العراقي إلى الخارج، كما أظهرت حسن التنظيم الأمني في أنحاء مختلفة من العراق".

وبحث الجانبان سبل استمرار التعاون بين العراق وحلف الناتو في إطار السيادة الكاملة للعراق وقرارات الحكومة العراقية، واستمرار التنسيق بما يعزز المواجهة المشتركة ضد تنظيم داعش.

ووفقا لبيان لوزارة الخارجية العراقية، فقد وجه ستولتنبرج الدعوة لحسين للمشاركة في الاجتماع الافتراضي القادم لجميع سفراء الناتو، والذي سينعقد خلال الأيام القادمة لإلقاء الضوء على الوضع السياسي والأمني في العراق والعلاقات مع دول المنطقة.