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عام مثمر.. "الملحم" يُشيد بنجاح التعليم عن بُعد ويثمن دعم القيادة

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عام مثمر.. "الملحم" يُشيد بنجاح التعليم عن بُعد ويثمن دعم القيادة عام مثمر.. "الملحم" يُشيد بنجاح التعليم عن بُعد ويثمن دعم القيادة

عام مثمر..

أشاد مدير التعليم بمحافظة المجمعة يوسف بن عبداللطيف الملحم، بنجاح التعليم عن بُعد بمناسبة مرور عام كامل على تطبيقه في ظل الظرف الاستثنائي لجائحة كورونا، وثمّن ما تَحقق من نجاح كبير لمنصة مدرستي، وما أثبتته من تجاوز للتحديات.

وقال الملحم: بذلت قيادتنا الحكيمة جهودًا كبيرة لاستمرار التعليم عن بُعد وتوفير كل الاستعدادات لتقديم المنصات الإلكترونية والبدائل الرقمية التعليمية المختلفة؛ حيث حرص المسؤولون في وزارة التعليم -بقيادة وزير التعليم- على تحقيق تطلعات حكومتنا الرشيدة؛ لاستمرار الجهود ولتطوير وتجويد العملية التعليمية في المملكة؛ وفق أعلى المؤشرات التنافسية، وتوفير تعليم نوعي في المملكة وفق ما أثبتته الدراسات التوثيقية التطويرية الشاملة للتعليم الإلكتروني خلال جائحة كورونا.

وأضاف "الملحم" أن جوانب القوة في التجربة تتمثل في سرعة الاستجابة وتنوع الخيارات والتحسين المستمر؛ إذ تم قياس عدد من المؤشرات أهمها مستوى الجاهزية والتحديات والاستجابة والأثر لأبعاد التقنية والقيادة والتقييم والدعم والتدريب، ودعم الطالب والتعليم والتعلم الإلكتروني والتقويم والتطوير المستمر، وتصميم المحتوى الإلكتروني فكانت النتائج مميزة".

وتابع: "كانت أعداد المستجيبين في تلك الدراسة 342000 مشارك، وأظهرت تقدم المملكة في 13 مؤشرًا من أصل 16 مؤشرًا على مستوى 37 دولة".

وأردف الملحم قائلًا: "نحن في المؤسسات التعليمية نلاحظ تفاني منسوبي التعليم لدعم هذه العملية التعليمية بجهد كبير وعلى مستوى عالٍ من أجل مستقبل أبناء وبنات الوطن، حفظ الله قيادتنا، وسددهم ووفقهم لكل خير".مدير التعليم بمحافظة المجمعة يوسف بن عبداللطيف الملحم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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