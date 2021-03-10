وزير التعليم عن قرار تشكيل لجنة البحث والتطوير: استمرار لاهتمام القيادة بتنمية القدرات الذاتية للوطن

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قال: تحدد الأولويات البحثية للمستقبل وتعزز التحول لاقتصاد المعرفة وتمكن العلماء من المنافسة عالميًّا

قال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم: إن قرار #مجلس_الوزراء بتشكيل لجنة عليا للبحث والتطوير والابتكار برئاسة سمو سيدي #ولي_العهد؛ استمرار لاهتمام القيادة بتنمية القدرات الذاتية للوطن لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وتحديد الأولويات البحثية للمستقبل، وتعزيز فرص التحول لاقتصاد المعرفة وتمكين العلماء والباحثين للمنافسة عالميًّا.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته أمس، على تشكيل لجنة باسم "اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار"، ترتبط بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويرأسها رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتُعنى بتنمية قطاع البحث والتطوير والابتكار في السعودية.