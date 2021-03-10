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.. شاحنة قتلت زوجته ففعل ما لا يصدقه عقل

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سحبته الشاحنة لمسافة 30كم.. ومفاجأة صادمة بشأن السائق

فيديو.. شاحنة قتلت زوجته ففعل ما لا يصدقه عقل

أقدَمَ رجل برازيلي على تصرف لا يُصدّق، مؤخرًا، حتى يلاحق الشاحنة التي تسببت في مقتل زوجته على الطريق؛ رغم أنه كان مصابًا بدوره، جراء حادث السير المفاجئ.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"؛ فإن أنديرسون أنطونيو بيريرا، الذي يبلغ 49 عامًا، كان يوم الأحد الماضي، على متن دراجة نارية إلى جانب زوجته، فصدمتهما شاحنة على الطريق.

وذكر المصدر أن الشاحنة صدمت الدراجة النارية التي كانت في مسارها الخاص، ثم حاول السائق "المتهور" أن يلوذ بالفرار، حسب "سكاي نيوز عربية".

ولقيت الزوجة مصرعها جراء الحادث، فهرع الزوج صوب سائق الشاحنة وحاول أن يقنعه بالتوقف والنزول من قمرة القيادة؛ لكنه لم يلقَ أي استجابة.

وأظهر مقطع التقطه سائقون، كيف كانت الدراجة النارية عالقة في مقدمة الشاحنة.

وظل السائق يواصل المسير على الطريق، رغم أن زوج الضحية كان متمسكًا بجهة الباب الأيمن من الشاحنة.

وظلت الشاحنة تواصل المسير لـ19 ميلًا بالكامل (نحو 30 كيلومترًا)، قبل أن يجري تطويق السائق المتهور الذي لم يكترث نهائيًّا بسلامة زوج الضحية.

ولم يتوقف السائق البالغ 36 عامًا؛ إلا عندما حاصره سائقو الطريق، وقيل إنه كان تحت تأثير المخدرات.

وتم نقل الزوجة ساندرا، إلى المستشفى عن طريقة مروحية في منطقة بينا، جنوبي البلاد؛ لكنها فارقت الحياة، تاركة وراءها ابنًا في السادسة والعشرين من العمر.

وتم سحب السائق بقوة من مقعد القيادة، وحاصره الناس ريثما حضرت الشرطة لاعتقاله؛ بينما يواجه تهمة القتل أمام القضاء.

وكان الزوجان قد اشتريا الدراجة النارية قبل شهرين فقط، وكانا يستمتعان بها على الطريق؛ لكنهما لم يتوقعا أن تؤدي سريعًا إلى نهاية مأساوية على الطريق.

فيديو.. شاحنة قتلت زوجته ففعل ما لا يصدقه عقل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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