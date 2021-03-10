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مروع.. لحظة سقوط رجل من منطاد طائر

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فيديو مروع.. لحظة سقوط رجل من منطاد طائر مروع.. لحظة سقوط رجل من منطاد طائر
ظل ممسكًا بالمنطاد حتى خارت قواه

فيديو مروع.. لحظة سقوط رجل من منطاد طائر

تداولت مواقع تواصل اجتماعي، مقطع يُظهر لحظات فارقة في حياة رجل من مدينة تيوتيهواكان بوسط المكسيك، بعد أن سقط من منطاد كان محلقًا على ارتفاع عالٍ.

وحسب صحيفة "الديلي ستار" البريطانية، أظهر فيديو مروع رجلًا معلقًا بمنطاد طائر؛ بينما يحاول آخرون شد الحبل الذي يربط المنطاد بالأرض قبل أن يسقط على الأرض.

وقالت الصحيفة: إن الرجل ظل ممسكًا بالمنطاد حتى لا يسقط، حتى خارت قواه، وأفلت المنطاد؛ لكنه نجح في اللحظات الأخيرة في الإمساك بالحبل، حسب صحيفة "الإمارات اليوم" الإماراتية.

وأوضحت أن السلطات المحلية فتحت تحقيقًا مع الشركة المسؤولة عن تسيير المنطاد؛ وذلك بغرض التحقق من حصولها على التصاريح اللازمة، والتحقق من اتباعها لإجراءات السلامة الضرورية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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