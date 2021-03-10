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الإمارات: "قيصر" يعقد عودة سوريا لمحيطها العربي

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الإمارات: "قيصر" يعقد عودة سوريا لمحيطها العربي الإمارات: "قيصر" يعقد عودة سوريا لمحيطها العربي

جي بي سي نيوز :- أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، تطلع الإمارات لتطوير العلاقات مع في مختلف المجالات.

وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في أبوظبي، إن "روسيا صديق وشريك يمكن الاعتماد عليه".

كما تطرق إلى الملف السوري، حيث شدد على أن "عودة سوريا إلى محيطها أمر لا بد منه". ولفت إلى أن "قانون قيصر يعقد عودة سوريا لمحيطها العربي".

من جهته، أعلن لافروف أن الاتصالات مع الإمارات مستمرة على أعلى المستويات وأنه بحث مع نظيره الإماراتي التطورات في الخليج واستقرار الأمن فيه ، وفق "العربية" .

وقال إن موسكو مستعدة للمساعدة في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

في سياق آخر أكد أن حجم التعاون التجاري مع الإمارات وصل إلى 3 مليارات دولار.

إلى ذلك أشار: "سنتعاون مع الإمارات في تطوير لقاحات ضد كورونا".

جي بي سي نيوز

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