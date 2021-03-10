"لا ينصح بالكشتة".. الحصيني يتوقع خط سير العاصفة الترابية

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قال: متوقع غدًا رياح مغبرة على أجزاء من القصيم وغرب الرياض

قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني: إن الحرارة المسجلة فجر اليوم الأربعاء ‏الساعة 6، من باردة نسبيًّا إلى معتدلة على مناطق المملكة ودول الخليج العربي، ‏والسماء غائمة جزئيًّا على الوسطى والشرقية مع ‏ارتفاع نسبة تشكل عاصفة ترابية 75% يوم الجمعة القادمة.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: يوم غد الخميس متوقع رياح مغبرة على أجزاء من الشمالية والقصيم وغرب الرياض وشرق منطقتي مكة والمدينة.. لا أنصح بالكشتة على المناطق السابقة المحددة.

وتابع: ‏العاصفة الترابية المتوقعة يوم الجمعة تشمل الشمالية ثم الوسطى والشرقية ثم الجنوبية الغربية من المملكة تمتد إلى الخليج.

واستطرد: لا أنصح بالكشتة الجمعة على: الشمالية، والجوف، وتبوك، وحائل، والمدينة، والقصيم، والرياض ومحافظاتها الغربية والشمالية والخرج، أما محافظات الرياض الجنوبية؛ فلديها فرصة للكشتة نهار الجمعة قبل تقدم العاصفة الترابية.. هذه توقعات يعقبها انخفاض تدريجي في الحرارة يتراوح من 6 لـ11 °C والله أعلم.حالة الطقس الأرصاد