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السناتور بوب مينينديز يعرب عن قلقه بشأن موعد سحب القوات الأمريكية من أفغانستان

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السناتور بوب مينينديز يعرب عن قلقه بشأن موعد سحب القوات الأمريكية من أفغانستان السناتور بوب مينينديز يعرب عن قلقه بشأن موعد سحب القوات الأمريكية من أفغانستان

مصراوي Masrawy

07:55 ص الأربعاء 10 مارس 2021

واشنطن - (أ ش أ):

أعرب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي السناتور بوب مينينديز عن قلقه البالغ بشأن جدوى عملية السلام في أفغانستان، قائلا إنه: " ربما يجب إعادة النظر في موعد سحب القوات الأمريكية من أفغانستان في الأول من مايو المقبل، لأن حركة طالبان لا تفي بالتزاماتها وفق اتفاق السلام الموقع في 2020".

وأعرب مينينديز في اتصال مع الصحفيين، وفق ما أورده موقع يو.إس.نيوز الإخباري الأمريكي، اليوم الأربعاء- عن اعتقاده بأن حركة طالبان "لا تلتزم بدورها بشكل واضح" بكافة التعهدات التي قطعتها.. مضيفا أ نه إذا أظهرت تقارير المخابرات عدم وفاء طالبان بالتزاماتها فيجب إعادة النظر في الموعد النهائي للانسحاب.

وتابع قائلا: "إذا تم التأكد من عدم وفاء طالبان بالتزاماتها، وهو ما أعتقده بشكل شخصي، فربما سيكون علينا إعادة النظر في الموعد النهائي المقرر في أول مايو".

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