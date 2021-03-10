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استراليا تعلن تسجيل صفر إصابات محلية بفيروس كورونا لليوم الـ40 على التوالي

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استراليا تعلن تسجيل صفر إصابات محلية بفيروس كورونا لليوم الـ40 على التوالي استراليا تعلن تسجيل صفر إصابات محلية بفيروس كورونا لليوم الـ40 على التوالي

مصراوي Masrawy

07:54 ص الأربعاء 10 مارس 2021

كانبرا - (أ ش أ):

أعلنت استراليا اليوم الأربعاء عدم تسجيل أية إصابات محلية بفيروس كورونا وذلك لليوم الـ40 على التوالي.

وذكرت صحيفة "كانبرا تايمز" الاسترالية على موقعها الإلكتروني أن البلاد سجلت حالة وافدة ثبتت إصابتها بعد عودتها على الرحلة المستأجرة للحكومة التي وصلت إلى كانبرا في الأول من مارس الجاري، بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

يذكر أن استراليا لم تسجل أي حالات وفاة متعلقة بالفيروس خلال عام 2021، وبدأت في استخدام لقاح "استرازينيكا" ،وكان وزير الصحة الاسترالي جريج هانت من بين أوائل الأشخاص الذين تلقوا اللقاح الأحد الماضي.

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