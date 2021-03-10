"لا ينصح بالكشتة".. الحصيني يتوقع خط سير العاصفة الترابية

قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني: إن الحرارة المسجلة فجر اليوم الأربعاء الساعة 6، من باردة نسبيًّا إلى معتدلة على مناطق المملكة ودول الخليج العربي، والسماء غائمة جزئيًّا على الوسطى والشرقية مع ارتفاع نسبة تشكل عاصفة ترابية 75% يوم الجمعة القادمة.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: يوم غد الخميس متوقع رياح مغبرة على أجزاء من الشمالية والقصيم وغرب الرياض وشرق منطقتي مكة والمدينة.. لا أنصح بالكشتة على المناطق السابقة المحددة.
وتابع: العاصفة الترابية المتوقعة يوم الجمعة تشمل الشمالية ثم الوسطى والشرقية ثم الجنوبية الغربية من المملكة تمتد إلى الخليج.
واستطرد: لا أنصح بالكشتة الجمعة على: الشمالية، والجوف، وتبوك، وحائل، والمدينة، والقصيم، والرياض ومحافظاتها الغربية والشمالية والخرج، أما محافظات الرياض الجنوبية؛ فلديها فرصة للكشتة نهار الجمعة قبل تقدم العاصفة الترابية.. هذه توقعات يعقبها انخفاض تدريجي في الحرارة يتراوح من 6 لـ11 °C والله أعلم.حالة الطقس الأرصاد