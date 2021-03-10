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كورونا.. تسجل 622 إصابة جديدة و470 حالة بكوريا الجنوبية وإصابات بالصين

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كورونا.. مصر تسجل 622 إصابة جديدة و470 حالة بكوريا الجنوبية وإصابات بالصين كورونا.. تسجل 622 إصابة جديدة و470 حالة بكوريا الجنوبية وإصابات بالصين
خلال الساعات الـ24 الماضية

كورونا.. مصر تسجل 622 إصابة جديدة و470 حالة بكوريا الجنوبية وإصابات بالصين

سجلت 622 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ووفاة 44 حالة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان أمس، إلى أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد بلغ 187716 حالةً من ضمنهم 144917 حالة تم شفاؤها، و11082 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية، 470 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة.

وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية اليوم، بأن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 93.733؛ فيما بلغ مجموع الوفيات 1.648.

الصين

سجلت الصين 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات في بر الصين الرئيسي وصل إلى 90007؛ في حين استقر إجمالي الوفيات عند 4636. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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