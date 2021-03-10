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"الأرصاد": يطرأ ارتفاع في درجات الحرارة على شمال المملكة وغربها

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"الأرصاد": يطرأ ارتفاع في درجات الحرارة على شمال المملكة وغربها "الأرصاد": يطرأ ارتفاع في درجات الحرارة على شمال المملكة وغربها
طقس مستقر بوجه عام على معظم المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقساً مستقراً بوجهٍ عام على معظم مناطق المملكة، فيما يطرأ ارتفاعٌ في درجات الحرارة على شمال المملكة وغربها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 14 - 36 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18 - 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 14 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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