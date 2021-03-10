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بايدن يراجع قرار بشأن إدراج كوبا على قائمة الدول الراعية للإرهاب

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بايدن يراجع قرار ترامب بشأن إدراج كوبا على قائمة الدول الراعية للإرهاب بايدن يراجع قرار بشأن إدراج كوبا على قائمة الدول الراعية للإرهاب

مصراوي Masrawy

06:49 ص الأربعاء 10 مارس 2021

واشنطن - (أ ش أ):

أعلن البيت الأبيض أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تراجع القرار الذي اتخذته إدارة سلفه دونالد خلال أيامها الأخيرة بتصنيف كوبا دولة راعية للإرهاب.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، في تصريح صحفي نشره البيت الأبيض على موقعه الإلكتروني اليوم الأربعاء، إن "التغيير في السياسة تجاه كوبا ليست من بين أولويات الرئيس بايدن حاليا".

وأضافت: "نحن ملتزمون بجعل حقوق الإنسان ركيزة أساسية في السياسة الأمريكية، ونراجع بعناية القرارات السياسية التي اتُخذت في عهد الإدارة السابقة بما فيها قرار تصنيف كوبا دولة راعية للإرهاب".

وأوضحت للصحفيين أنه من المقرر أن يحكم سياسة الولايات المتحدة تجاه كوبا مبدآن؛ ألا وهما أن ترتكز صميم جهونا على دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان من خلال تمكين الشعب الكوبي من تحديد مستقبله وأن يمثل الأمريكيون، ولا سيما الكوبيون الأمريكيون، أفضل سفراء للحرية والازدهار في كوبا.

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مصراوي Masrawy

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