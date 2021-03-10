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ألمانيا تسجل 9146 إصابة و300 وفاة جديدة بكورونا في 24 ساعة

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ألمانيا تسجل 9146 إصابة و300 وفاة جديدة بكورونا في 24 ساعة ألمانيا تسجل 9146 إصابة و300 وفاة جديدة بكورونا في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

06:49 ص الأربعاء 10 مارس 2021

برلين - (أ ش أ):

أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الأربعاء، تسجيل 9146 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى مليونين و518 ألفا و591 حالة.

وأفاد المعهد في بياناته التي نقلتها صحيفة بيلد الألمانية بأنه سجل 300 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا إلى 72 ألفا و489 حالة.

وأشارت البيانات إلى أن حوالي مليونين و319 ألفا و600 حالة تماثلت للشفاء من المرض، بينما هناك 117 ألفا و400 حالة نشطة في البلاد.

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